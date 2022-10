Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Soler lâche un message fort après son transfert

Publié le 27 octobre 2022 à 13h45

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Carlos Soler a quitté Valence pour rejoindre le PSG. L'Espagnol a ainsi laissé son confort valencian afin de relever un nouveau défi. Et alors que le début de saison n'est pas simple pour le protégé de Christophe Galtier, dans le clan Soler, on a fait passer un message fort.

A 25 ans, Carlos Soler s'est ainsi engagé avec le PSG lors du dernier marché des transferts. Formé à Valence, l'Espagnol a quitté le club Che où les conditions n'étaient plus réunies pour rester. Le milieu offensif a donc posé ses valises dans la capitale française, intégrant l'effectif de Christophe Galtier. Mais alors que la concurrence est rude dans l'entrejeu, Soler joue peu.

Un début en dent de scie au PSG

Les apparitions sont rares pour Carlos Soler et quand il joue avec le PSG, il a déçu. Toutefois, le joueur de Christophe Galtier pourrait bien avoir gagné quelques points lors du dernier match contre le Maccabi Haïfa en Ligue des Champions. Entré en jeu, Soler a réussi à se distinguer en marquant son premier but avec le PSG.

Soler a quitté sa zone de confort