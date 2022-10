Foot - Mercato

Gerson, Paredes, Radonjic... Toutes les infos mercato du 27 octobre

Publié le 27 octobre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Ça se confirme pour le transfert de Skriniar

Après avoir loupé Milan Skriniar cet été, le PSG ne lâche pas pour le défenseur central de l'Inter Milan. Alors que Luis Campos envisagerait de revenir à la charge dès le mois de janvier, le club lombard n'a également pas dit son dernier. Pour l'Inter, la priorité est de prolonger le Slovaque, aujourd'hui en fin de contrat. D'ailleurs, selon les informations de Nicolo Schira, la réunion serait imminente entre Skriniar et la direction intériste pour évoquer ce nouveau bail.



OM : Un transfert en janvier ? La réponse du clan Gerson

Marcao, père et agent de Gerson, a lâché une bombe évoquant un possible départ de l'OM en janvier. Mais voilà que cette sortie n'aurait jamais dû être publique. Ainsi, pour SportMed TV , Marcao a tenu à mettre les choses au point. Ainsi, le père et agent de Gerson a assuré qu'il n'imaginait pas le Brésilien s'en aller lors du mercato hivernal. Pour l'ancien joueur de Flamengo, un départ en janvier ne serait pas d'actualité aujourd'hui.



PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour le transfert de Paredes

Dans son énorme dégraissage estival, le PSG s'est notamment séparé de Leandro Paredes. L'Argentin a ainsi été prêté à la Juventus, qui dispose également d'une option d'achat. Alors que cela pourrait rapporter un peu plus de 25M€ au PSG, le transfert définitif de Paredes à Turin serait très loin d'être acté. En effet, selon les informations de la Gazzetta dello Sport , la Juventus n'envisagerait pas forcément de lever cette option d'achat pour le milieu de 28 ans qui pourrait donc revenir à Paris à la fin de la saison.



