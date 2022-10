Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit une terrible nouvelle pour le transfert de Paredes

Publié le 27 octobre 2022 à 11h10

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a prêté Leandro Paredes à la Juventus. Alors que les deux clubs ont négocié une option d'achat obligatoire sous conditions, la Vielle Dame hésiterait à lever cette clause. Le PSG pourrait donc voir Leandro Paredes faire son retour au Parc des Princes à l'issue de la saison.

Avec l'arrivée de Christophe Galtier au PSG, Leandro Paredes est devenu indésirable. Par conséquent, Luis Campos et Antero Henrique ont fait tout leur possible pour boucler le départ de l'international argentin lors du dernier mercato estival. Et les deux hommes ont réussi à trouver preneur pour Leandro Paredes.

Mercato - PSG : Attendue à Paris, une pépite lâche sa réponse à Campos https://t.co/i4m8lXkxPj pic.twitter.com/bIyVIziB8e — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

La Juventus n'est pas sûre de lever l'option d'achat de Paredes

En effet, la direction du PSG a trouvé un accord avec la Juventus pour boucler le prêt de Leandro Paredes. Lors des négociations, les deux clubs se sont entendus pour insérer une option d'achat obligatoire sous conditions dans le contrat du milieu de terrain de 28 ans. Toutefois, celle-ci pourrait ne pas être levée par la Vieille Dame .

Un retour de Leandro Paredes au PSG à l'été 2023