Mercato - PSG : Galtier a fait une énorme promesse à une recrue estivale

Publié le 27 octobre 2022 à 20h15

Arthur Montagne

Arrivé dans les toutes dernières heures du mercato, Carlos Soler est l'une des recrues surprises du PSG lors du précédent marché des transferts. Et alors qu'il se contente pour l'instant d'un rôle de joker, l'international espagnol s'est vu promettre du temps de jeu par Christophe Galtier.

C'est probablement la recrue la moins attendue de l'été au PSG. Dans les dernières heures du mercato, le club de la capitale a effectivement bouclé le transfert de Carlos Soler qui a débarqué en provenance de Valence pour environ 18M€. Et comme attendu, l'international espagnol se contente pour le moment d'un temps de jeu très réduit.

Galtier a rassuré Soler sur son temps de jeu

En effet, depuis son arrivée au PSG, Carlos Soler compte huit apparitions dont seulement deux titularisations. Néanmoins, selon les informations de AS , Christophe Galtier a promis à l'international espagnol lors de sa signature qu'il aurait du temps de jeu. Et pour cause, la saison est encore très longue et l'après-Coupe du monde pourrait offrir des opportunités à Carlos Soler.

