Mercato - PSG : Une recrue de dernière minute fait un aveu après son transfert

Publié le 27 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Arrivé dans les derniers instants du mercato, Carlos Soler joue peu et est essentiellement utilisé dans le rôle de joker. Néanmoins, compte tenu de la concurrence, l'Espagnol savait que ce serait difficile de s'imposer au PSG comme il le reconnaît après avoir inscrit son premier but mardi soir.

L'été dernier, le PSG s'est activé jusque dans les dernières heures du mercato comme en témoigne le transfert de Carlos Soler. Le joueur de Valence a débarqué en toute fin de mercato, mais il joue peu depuis sa signature à Paris. Néanmoins, l'Espagnol était parfaitement conscient de la situation qui l'attendait au PSG comme il l'explique au micro de RMC Sport après la victoire contre le Maccabi Haïfa (7-2).

Soler s'attendait à souffrir

« On est très content. On a réalisé une performance très complète. Dommage que l’on ait concédé deux buts. On préfère ne pas en prendre mais on aurait pu encore avoir plus d’occasions mais le plus important était de gagner et on a gagné de belle manière », lance Carlos Soler, auteur de son premier but avec le PSG, avant de poursuivre.

«Je savais que cela allait être compliqué»