Mercato - PSG : Cette annonce totalement inattendue sur une recrue de Campos

Publié le 26 octobre 2022 à 02h00

Arthur Montagne

Peu utilisé depuis le début de saison, Carlos Soler était toutefois titulaire lors de la large victoire du PSG sur la pelouse d'Ajaccio (3-0). L'ancien joueur de Valence compensait l'absence de Neymar, suspendu, et n'a pas semblé se mettre particulièrement en valeur à première vue. Néanmoins, Luis Fernandez souligne le travail de l'ombre de Carlos Soler, très important à ses yeux.

Cet été, le PSG a notamment bouclé le transfert de Carlos Soler dans les dernières minutes du mercato. Un recrutement qui a surpris compte tenu du fait que le club de la capitale espérait recruter un joueur de renom dans le secteur offensif. L'ancien joueur de Valence débarque ainsi pour entrer dans la rotation derrière l'intouchable trio composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Peu utilisé, Carlos Soler était toutefois titularisé contre Ajaccio vendredi soir. Mais alors que le PSG s'est largement imposé (3-0), l'Espagnol n'a pas particulièrement marqué les esprits.

Fernandez s'enflamme pour Soler

Néanmoins, dans les colonnes de L'EQUIPE , Luis Fernandez assure l'inverse et explique que Carlos Soler a été très utile à son équipe contre Ajaccio. « La présence en nombre au milieu peut plus facilement compenser les montées des deux latéraux. Quand Vitinha ou Verratti jouent dans un 3-4-3, il y en a toujours un plus haut, ça empêche les pistons d’être libres », assure l'ancien entraîneur du PSG avant de d'expliquer que Carlos Soler a parfaitement contribué à l'équilibre de l'équipe.

«Neymar ne peut pas avoir le rôle de Soler»