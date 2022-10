Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp s’invite à la fête pour un coup en or de Campos

Publié le 27 octobre 2022 à 20h10

Thomas Bourseau

Dans le cadre du prochain mercato estival, Heung-Min Son (30 ans) cultiverait le désir de se lancer un nouveau challenge alors qu’il peine à remplir son palmarès à Tottenham. Le PSG pourrait être une option. Cependant, Liverpool se mettrait en travers de la route du Paris Saint-Germain pour Son.

Heung-Min Son soufflera sa 31ème bougie en juillet prochain. Evoluant à Tottenham depuis 2015, l’international sud-coréen n’a jamais pu remporter de trophée chez les Spurs . Individuellement parlant, Son semble être au top de sa carrière et a même été classé 11ème au Ballon d’or 2022. Sous contrat jusqu’en juin 2025 à Tottenham, Heung-Min Son se poserait des questions sur son avenir d’après Sport1 et que le PSG, le Bayern Munich et le Real Madrid pourraient être des options pour son prochain challenge.

Le Real Madrid pourrait laisser passer le coup Heung-Min Son

Et à en croire les informations divulguées par 90min , le Real Madrid serait susceptible de laisser le champ libre au PSG. En effet, le président Florentino Pérez aurait toute confiance en Vinicius Jr et Rodrygo Goes pour l’avenir du club merengue. De bon augure pour le PSG ? Un autre cador européen devrait faire de l’ombre au Paris Saint-Germain dans la course à la signature d’Heung-Min Son.

Son verrait d’un bon œil une arrivée à Liverpool