Mercato - PSG : Après son transfert, Carlos Soler a reçu une aide importante à Paris

Publié le 28 octobre 2022 à 07h00

Arthur Montagne

Arrivé au PSG dans les dernières heures du mercato, Carlos Soler n'a pas eu de problème d'intégration à Paris. Et pour cause, l'ancien joueur de Valence a retrouvé Fabian Ruiz, dont il est très proche, ainsi que quatre autres compatriotes : Sergio Ramos, Pablo Sarabia, Sergio Rico et Juan Bernat.

Dans les dernières heures du mercato, le PSG a obtenu le transfert de Carlos Soler qui a débarqué en provenance de Valence contre un montant avoisinant les 18M€. Un sacré changement pour l'international espagnol. Natif de Valence, Carlos Soler n'avait effectivement jamais quitté le club Ché depuis ses débuts en professionnel.

La colonie espagnole se renforce au PSG

Néanmoins, comme le souligne AS , Carlos Soler n'a pas eu de problème d'intégration. Et pour cause, à son arrivée au PSG, l'ancien joueur de Valence a retrouvé Fabian Ruiz, avec lequel il partagé la chambre lors des rassemblements de l'équipe d'Espagne Espoirs. Les deux hommes sont donc très proches, mais Carlos Soler a également pu compter sur la présence de quatre autres compatriotes à Paris, à savoir Sergio Ramos, Pablo Sarabia, Sergio Rico et Juan Bernat, le tout dans un vestiaire très hispanophone puisqu'en plus des Espagnols, de nombreux Sud-américains se côtoient également. Par conséquent, pour Carlos Soler, l'intégration a largement été facilitée.

«Je suis très content parce que je travaille beaucoup»