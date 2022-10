Foot - Mercato

Mercato : Dans l'impasse, Cristiano Ronaldo reçoit encore un terrible message

Publié le 28 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Toujours bien décidé à quitter Manchester United lors du mercato d'hiver, Cristiano Ronaldo est toutefois dans une énorme impasse. Et pour cause, les portes de sorties se referment les unes après les autres. Après le Sporting CP, c'est autour de Naples de recaler le quintuple Ballon d'Or.

Depuis l'été dernier, Cristiano Ronaldo semble avoir l'intention de quitter Manchester United où Erik ten Hag le considère désormais comme un remplaçant. Entre les deux hommes, la relation est d'ailleurs tendue comme en témoigne la récente mise à l'écart du Portugais qui avait refusé d'entrer en jeu contre Tottenham. Par conséquent, son avenir n'est toujours pas réglé et un transfert sera encore possible cet hiver. Mais les options seront rares sur le mercato et Naples, par la voix de son directeur sportif, Cristiano Giuntoli, a fermé la porte à Cristiano Ronaldo.

Naples recale Ronaldo...

« La rumeur Cristiano Ronaldo ? Je vais me répéter, mais en ce moment on pense vraiment au quotidien, pas au mercato. Et si je devais penser au mercato, je dirais qu'on ne fera rien, car je ne vois pas quoi réparer, il n'y a rien à réparer dans cette équipe. Les choses vont si bien, nous ne ferons rien cet hiver », lance le dirigeant napolitain à DAZN . Il y a quelques jours, c'est Ruben Amorim qui écartait également le transfert de Cristiano Ronaldo.

... le Sporting aussi