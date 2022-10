Foot - Mercato

Mercato : Thierry Henry vend la mèche pour le grand retour de Zidane

Publié le 28 octobre 2022 à 02h30

Arthur Montagne

Il y a quelques jours, Zinedine Zidane annonçait que son retour ne devrait plus tarder à intervenir. Pour le moment, son futur poste n'est pas encore connu, mais Thierry Henry a une idée très précise pour le retour de son ancien coéquipier.

Depuis le 27 mai 2021 et l'annonce de son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a toujours pas retrouvé de banc. Néanmoins, l'ancien numéro 10 des Bleus a récemment annoncé que son retour était proche. « Est-ce que le costume d'entraîneur me manque ? Non, je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. Quand va-t-on me revoir sur un banc ? Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite », confiait Zidane. Et Thierry Henry a une petite idée de son futur poste.

Pour Henry, Zidane va succéder à Deschamps

« Je pense qu’il attend l’équipe nationale. Je ne vais donc pas aller là-bas. Je ne pense pas qu’il ira là-bas [la Juventus]. Je pense qu’il attend une chose et une seule chose, et c’est l’équipe nationale », lance-t-il au micro de CBS Sports avant de poursuivre : « Je ne sais pas vraiment, mais Zizou attend. Il a été lié à beaucoup de clubs et ça n’est jamais arrivé. Je ne pense pas que Zizou voudrait aller dans un club, je le vois attendre l’équipe nationale et c’est tout à fait logique. »

