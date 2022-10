Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Galtier… C'était la guerre pour la succession de Pochettino

Publié le 28 octobre 2022 à 17h00

Axel Cornic

Très critiqué lors de la deuxième partie de saison, Mauricio Pochettino semblait être destiné à un départ. Mais l’identité de son successeur a longtemps été un mystère et si c’est Christophe Galtier qui est finalement arrivé, plusieurs camps semblent s’être affrontés cet été, proposant chacun leur favori pou prendre les rênes du Paris Saint-Germain.

Depuis Laurent Blanc, aucun entraîneur ne semble véritable s’être installé au PSG. Même Thomas Tuchel, qui a mené le club vers la première finale de Ligue des Champions de son histoire, n’a pas eu énormément dé crédit et a été écarté seulement quelques mois après. Même son de cloche pour Mauricio Pochettino, dont le passé de joueur au PSG avait été mis en avant, mais qui n’a finalement pas apporté une véritable plus-value.

Zidane, le favori du Qatar

Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, la grande priorité du Qatar pour remplacer Pochettino n’était autre que Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, le Français a toutefois refusé les avances parisiennes, avec la ferme attention d’attendre que la place de sélectionneur de l’équipe de rance se libérer. Cela pourrait arriver dès la fin de la Coupe du monde, puisque Didier Deschamps est sous contrat jusqu’en décembre.

« Quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai faite, c'est appeler Galtier »

La porte s’est ainsi ouverte pour Christophe Galtier, qui semble toujours avoir été le premier choix de Luis Campos. « Quand le président m'a invité à reprendre ce poste, la première chose que j'ai faite, c'est appeler Christophe Galtier, avant même d'appeler ma femme et ma mère » avait expliqué le dirigeant portugais au micro de RMC Sport , lors d’un entretien accordé en septembre dernier. « Quand le directeur sportif est bien associé à l'entraîneur, on gagne beaucoup de temps. Je me suis toujours bien entendu avec Christophe Galtier. C'est lui que j'ai appelé en premier après mon rendez-vous avec le président ».

