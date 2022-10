Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert à 8M€ est acté

Publié le 28 octobre 2022 à 15h45

Axel Cornic

Considéré comme un attaquant de très haut niveau, Arkadiusz Milik n’a pas toujours connu le succès à l’Olympique de Marseille. Ainsi, cet été il a quitté le club et a fait son grand retour en Serie A, avec un prêt à la Juventus qui a très bien démarré et qui pourrait bien se conclure en faveur de l’OM.

Il avait tout pour devenir le grand attaquant recherché par l’OM, mais finalement Arkadiusz Milik n’a été que de passage. Un an et demi après son arrivée, le Polonais a en effet été prêté à la Juventus, où il a déjà marqué 5 buts en 12 rencontres toutes compétitions confondues.

Mercato - OM : Longoria se fâche pour ce transfert https://t.co/cH1hcMxgyt pic.twitter.com/dGv7Yi3CGr — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

« J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là »

Ce prêt semble le satisfaire, puisque Milik a récemment avoué avoir plusieurs fois été proche de rejoindre la Juventus par le passé. « Oui c’est vrai, il y avait déjà eu des contacts quand j’étais au Napoli » a expliqué l’attaquant e 28 ans, lors d’un entretien accordé à L’Équipe . « J'ai toujours dit que je rêvais de jouer dans les plus grands clubs, et la Juve fait partie de ceux-là ».

La Juventus veut garder Milik