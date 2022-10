Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros jackpot pour Vinicius Jr

Publié le 28 octobre 2022 à 12h00

Hugo Chirossel

Arrivé en 2018 en provenance de Flamengo, Vinicius Junior se voit rester encore longtemps au Real Madrid. Alors que son contrat court actuellement jusqu’en juin 2024, il aurait d’ores et déjà prolongé son bail de trois saisons supplémentaires. L’international brésilien âgé de 22 ans va également profiter d’une belle revalorisation salariale.

Vinicius Junior impressionne au Real Madrid. Parfois critiqué à ses débuts, l’ancien joueur de Flamengo, recruté en 2018 par les Merengue , ne cesse de progresser d’année en année. La saison dernière, il a été un des acteurs principaux de la saison exceptionnelle des Madrilènes, qui ont remporté le championnat d’Espagne et la Ligue des champions. Cette année, il a déjà été auteur de 8 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

« Je suis sûr que je peux continuer à jouer ici pendant longtemps »

Des performances qui attirent forcément l’attention d’autres formations. Mais comme Vinicius Junior l’a récemment confié à Goal , il se voit rester encore plusieurs années au Real Madrid : « Où est-ce que je me vois dans cinq ans ? À Madrid. Je suis sûr que je peux continuer à jouer ici pendant longtemps (...) Moi et le reste des jeunes qui sont maintenant avec nous : Camavinga, Rodrygo, Fede, Tchouaméni, Militao... on a un très bon groupe maintenant et ça dans trois/quatre ans ça ira beaucoup mieux », a-t-il déclaré.

Prolongation jusqu'en 2027