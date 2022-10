Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de Vinicius Jr sur son avenir

Publié le 27 octobre 2022 à 14h15

La rédaction

Courtisé lors du dernier mercato, étant notamment annoncé dans le viseur du PSG, Vinicius Jr est finalement resté au Real Madrid. Brillant chez les Merengue, le protégé de Carlo Ancelotti pourrait d'ailleurs prochainement prolonger. Une excellente nouvelle aux yeux de Vinicius Jr qui imagine la suite de sa carrière avec la Casa Blanca.

Courtisé par le PSG la saison dernière, Vinicius Jr a finalement décidé de continuer l’aventure avec le Real Madrid. Un club où le Brésilien pourrait continuer de jouer pendant encore un certain temps. Lors d’un entretien pour Goal , Vinicius Jr a lâché un indice sur son avenir.

Mercato : En plein calvaire, Eden Hazard va plomber le Real Madrid https://t.co/T1gtv5fIRF pic.twitter.com/EquYrO5G2A — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

« Je suis sûr que je peux continuer à jouer ici pendant longtemps »

Alors que Vinicius Jr brille actuellement avec le Real Madrid, l’attaquant brésilien a avoué vouloir rester encore longtemps avec les Merengue . « Où est-ce que je me vois dans cinq ans ? À Madrid. Je suis sûr que je peux continuer à jouer ici pendant longtemps. »

