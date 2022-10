Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : En plein calvaire, Eden Hazard va plomber le Real Madrid

Dans le dur au Real Madrid depuis son transfert de Chelsea, Eden Hazard n’a quasiment pas de temps de jeu avec la Maison Blanche. Le club madrilène aurait déjà tenté de s’en séparer mais l’international belge n’envisage pas encore de partir. Autre problème, le salaire colossal d’Eden Hazard repousserait les éventuels prétendants.

Quand il part de Chelsea à l’été 2019, Eden Hazard est l’un des meilleurs joueurs du monde. A cette époque, le Real Madrid pense réaliser un gros coup en faisant venir l’international belge pour un montant de 100M€. Mais très vite, le club madrilène va déchanter. Souvent blessé, Hazard ne parviendra jamais à s’imposer et l’explosion de Vinicius Jr lui a définitivement barré le chemin d’une place de titulaire.

Récemment, Eden Hazard avait interpellé son entraîneur sur le rôle qu’il a au Real Madrid. « Si Carlo Ancelotti a confiance en moi ? Il faut lui poser la question, quand vous le voyez, vous lui demandez. J'ai envie de jouer, ça a été des moments compliqués, parce que j'ai envie de jouer, mais que je ne joue pas. Je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain », assurait Hazard. Mais à l’heure actuelle, le Real Madrid n’envisagerait même pas de le conserver.

📊| Eden Hazard has not featured in La Liga since September against Mallorca, 7 games ago. 🇧🇪 pic.twitter.com/XlYiTSKzN7