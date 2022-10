Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a dégainé, le compte à rebours est lancé

Publié le 27 octobre 2022 à 05h15

Thomas Bourseau

Dans les prochaines semaines, le PSG pourrait voir le Real Madrid l’imiter. En effet, le club merengue serait susceptible de dégainer une offre à Palmeiras pour le transfert d’Endrick.

Ayant récemment ses grands débuts avec l’équipe professionnelle de Palmeiras, Endrick (16 ans) semble figurer dans les petits papiers des plus grands clubs européens depuis un bon moment. D’ailleurs, et alors que le Real Madrid et le FC Barcelone seraient les deux destinations les plus probables pour l’attaquant brésilien, le PSG aurait bougé ses premiers pions.

Le PSG a tenté une approche, vaine, pour Endrick

D’après les informations divulguées par SPORT , Luis Campos aurait des vues sur Endrick et aurait dégainé une première offre de 20M€ afin d’avoir la possibilité d’accueillir la jeune pépite auriverde au PSG à l’été 2024, lorsqu’il soufflera sa 18ème bougie. Cependant, Palmeiras attendrait au moins 35M€ pour céder Endrick.

Le Real Madrid va bientôt passer à l’action pour Endrick