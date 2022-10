Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos le voulait, il vide son sac sur son transfert

Publié le 27 octobre 2022 à 13h30

Thomas Bourseau

Après cinq saisons passées à Manchester City à empiler les trophées, Gabriel Jesus a décidé de changer d’air à la dernière intersaison. Et alors que Luis Campos semblait être intéressé par son profil, l’international brésilien a finalement choisi Arsenal. Le buteur des Gunners s’est enflammé pour son transfert en vidant son sac.

Au cours du dernier mercato estival, Luis Campos a souhaité mettre la main sur un attaquant axial en plus d’Hugo Ekitike. C’est pourquoi le PSG a été lié à bien des buteurs tels que Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca, Marcus Rashford ou encore Rafael Leao. Mais ce n’est pas tout, afin de tenir une promesse faite à Kylian Mbappé lors des négociations pour sa prolongation de contrat au printemps dernier, le conseiller football du PSG aurait coché le nom de Gabriel Jesus qui a finalement signé à Arsenal.

«Le PSG était aussi intéressé par Gabriel Jesus»

C’est en effet ce que le journaliste Fabrizio Romano dévoilait en septembre dernier. « Depuis mars, avril, plusieurs clubs ont commencé à approcher Gabriel Jesus. Je peux citer Tottenham, je peux citer Chelsea. Plusieurs clubs ont appelé ses agents, discuté avec ses agents. Le PSG était aussi intéressé par Gabriel Jesus. Ils ont eu plusieurs conversations, mais Arsenal a toujours été convaincu ».

«J'ai un défi ici, c'est ce que je veux, venir ici avec une jeune équipe aussi»