Transferts : OM, Barcelone... Ils ont recalé Haaland sur le mercato

Publié le 27 octobre 2022 à 13h00

Thibault Morlain

A 22 ans, Erling Braut Haaland est déjà considéré comme l'un des meilleurs buteurs du monde. Cette saison, le Norvégien affole d'ailleurs les compteurs sous le maillot de Manchester City. Après le Borussia Dortmund, il continue ainsi sur son incroyable lancée. Haaland aurait pourtant pu connaitre une carrière bien différente si certains clubs n'avaient pas décidé de le recaler.

Molde, Salzbourg, Dortmund, Manchester City... Erling Braut Haaland a connu une ascension folle et fulgurante. Aujourd'hui, le Norvégien impressionne donc sous les ordres de Pep Guardiola, mais ce parcours aurait pu être différent. En effet, ces dernières années, Haaland a été scruté par différents clubs. Ils doivent toutefois aujourd'hui s'en mordre les doigts après l'avoir recalé...

Transferts : Le feuilleton Haaland met déjà le feu au mercato https://t.co/62MMRCtHJC pic.twitter.com/wx87NYCWaE — le10sport (@le10sport) October 24, 2022

Proposé à l'OM et Rudi Garcia

Aujourd'hui, Erling Braut Haaland aurait notamment pu être un joueur de l'OM. En effet, il a été révélé que le nom du Norvégien avait été soufflé à Rudi Garcia quand celui-ci était sur le banc phocéen. Ancien analyste vidéo pour le club phocéen, Thomas Benedet avait ainsi expliqué : « Que ça aboutisse ou pas, c'est ce que j'aime. L'an dernier, j'ai eu ça pour Haaland, qui claque pour Salzbourg et j'ai dit à Rudi (Garcia) de le prendre direct ». L'OM n'a finalement pas été plus loin.

Manchester United a dit non...

A défaut d'être à Manchester City, Erling Braut Haaland aurait également pu porter le maillot de Manchester United. Pour Bild , Ralf Rangnick, ancien entraîneur des Red Devils, a avoué : « J’étais conscient qu’il nous manquait des attaquants alors que nous étions toujours en course dans trois compétitions. J’ai parlé au conseil d'administration et j'ai dit que nous devrions au moins en parler et essayer d'analyser si nous pouvions recruter un joueur, mais à la fin, la réponse a été non. (...) Nous avons également parlé d'Alvaro Morata, Luis Diaz, Dusan Vlahovic et, comme je l'ai dit, d'Erling Haaland lorsqu'ils étaient encore sur le marché. Mais le club a décidé à ce moment-là de reconstruire l'équipe sous le nouvel entraîneur ».

... comme le FC Barcelone

Le nom d'Erling Braut Haaland a également énormément circulé en Espagne, surtout au Real Madrid et au FC Barcelone. Cet été, les Merengue ont privilégié Kylian Mbappé au Norvégien, se retrouvant finalement avec ni l'un ni l'autre. De même, les Blaugrana étaient également sur le coup depuis un certain temps maintenant. A l'été 2019, le Barça aurait fait le choix de recaler Haaland. En Catalogne, après avoir longuement supervisé l'actuel joueur de Manchester City, on aurait conclu qu'il ne s'adapterait pas au jeu barcelonais et qu'il était trop léger techniquement.