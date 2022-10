Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo de retour, nouveau rebondissement pour son transfert ?

Publié le 27 octobre 2022 à 11h00

Mécontent de sa situation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo peine à masquer sa frustration, allant jusqu’à refuser de faire son entrée en jeu contre Tottenham la semaine dernière, entraînant sa mise à l’écart pour le choc face à Chelsea le week-end qui a suivi. De retour à l’entraînement, le Portugais s'est expliqué avec Erik ten Hag, suffisant pour lui permettre de se relancer chez les Red Devils ?

Resté à Manchester United l’été dernier, faute de mieux, Cristiano Ronaldo doit aujourd’hui gérer sa frustration, lui qui n’entre pas dans les plans d’Erik ten Hag. Une situation nouvelle pour le quintuple Ballon d’Or, qui a refusé d’entrer en jeu la semaine dernière contre Tottenham. Parti d’Old Trafford avant même la fin du match, Cristiano Ronaldo a été mis à l’écart pour le choc contre Chelsea. Il a donc fallu attendre ce mardi avant de revoir l’attaquant de 37 ans à l’entraînement avec ses coéquipiers et son entraîneur. Les deux hommes se sont expliqués, et cette discussion aurait été bénéfique à en croire le journaliste Fabrizio Romano.

« Ronaldo et Ten Hag ? On m'a dit qu'ils étaient en contact direct et constant, et que c'était positif »

« Cristiano a compris que ce n'était pas la meilleure façon d'agir. Il est important de mentionner qu'il est maintenant de retour dans l'équipe première, nous le verrons avoir à nouveau une opportunité. Il est disponible à 100%. Mais qu'en est-il de ses discussions avec Ten Hag ? On m'a dit qu'ils étaient en contact direct et constant, et que c'était positif. Ronaldo était vraiment désolé, mais Ten Hag a aussi compris que le joueur voulait s'impliquer davantage. Ils en ont parlé, ils ont eu plusieurs conversations, et ils ont décidé de se serrer la main et maintenant Ronaldo est de retour dans l'équipe première de United », confie Fabrizio Romano sur CaughtOffside . De quoi relancer l’avenir de Cristiano Ronaldo chez les Red Devils ?

« Il ne sera pas facile de conclure une si grosse affaire au milieu de la saison »