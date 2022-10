Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un adversaire en moins pour Cristiano Ronaldo

Publié le 27 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Au terme d'un marché des transferts animé cet été, Cristiano Ronaldo est finalement resté à Manchester United, lui qui avait pourtant réclamé à partir. Mais voilà que la situation du Portugais est toujours complexe chez les Red Devils. Cela pourrait alors permettre à Cristiano Ronaldo de partir cet hiver. Pour aller où ? Tandis que le PSG serait à l'affût, certaines destinations seraient déjà à exclure.

Cristiano Ronaldo traverse aujourd'hui l'un des moments les plus compliqués de sa carrière. Pas vraiment dans les plans d'Erik ten Hag à Manchester United, CR7 prend davantage place sur le banc des remplaçants que sur le terrain en tant que titulaire. Et alors que le mois de janvier approche, l'idée d'un transfert de Cristiano Ronaldo ne cesse de prendre de l'ampleur. La question sera alors de savoir qui tendra la main au quintuple Ballon d'Or.

Des divergences au PSG

A l'intersaison, Cristiano Ronaldo n'avait connu que des échecs. En janvier, cela pourrait être différent. Il semble y avoir des clubs intéressés par le joueur de Manchester United. Et selon les dernières informations de Sky Allemagne . Cela serait notamment le cas du PSG, enfin du Qatar. En effet, afin de satisfaire Kylian Mbappé et lui offrir l'attaquant de pointe afin de ne plus jouer en pivot, recruter Cristiano Ronaldo serait une idée. Celle-ci ne serait toutefois pas partagée par Luis Campos, qui ne le verrait pas du même oeil.

Pas de retour au Sporting Portugal