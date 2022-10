Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Clauss, Fofana... Il prévoyait un projet fracassant au RC Lens

Publié le 27 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Il y a quelques jours, le RC Lens a perdu très gros avec le départ de son directeur, Florent Ghisolfi. A l'origine du projet actuel, il a largement contribué à la réussite des Sang et Or en Ligue 1. Mais voilà qu'il a donc rejoint l'OGC Nice et le projet INEOS. Un départ de Ghisolfi qui aurait toutefois pu intervenir bien avant et avoir de grosses conséquences sur le mercato.

De retour en Ligue 1 depuis 2 ans maintenant, le RC Lens s'est immédiatement imposé comme l'un des clubs principaux du championnat. Et si les Sang et Or ont manqué de peu l'Europe à chaque fois, cette saison pourrait bien être la bonne pour les hommes de Franck Haise, qui occupent aujourd'hui la 2ème place de Ligue 1 derrière le PSG.

Clauss a rejoint l'OM

Le RC Lens réalise ainsi de belles performances. Pourtant, les Lensois ont perdu des joueurs majeurs. Arnaud Kalimuendo évolue désormais à Rennes et Jonathan Clauss est aujourd'hui à l'OM. L'international français était d'ailleurs la priorité de Pablo Longoria. Courtisé également par Chelsea ou encore l'Atlético de Madrid, Clauss a opté pour l'OM afin de poursuivre son développement.

Fofana a prolongé à Lens

A Lens, on a tout de même réussi à conserver certains cadres, et pas n'importe lesquels. Annoncé au PSG, Seko Fofana est finalement resté dans le nord de la France. L'Ivoirien, capitaine du RC Lens, a même prolongé jusqu'en 2025 avec les Sang et Or. Et le voilà qu'il continue donc à faire le bonheur des supporters lensois.

Ils auraient pu filer à l'OGC Nice