Mercato : Un favori se dégage pour le transfert de Cristiano Ronaldo

En fin de contrat le 30 juin, Cristiano Ronaldo serait déterminé à quitter Manchester United dès le prochain mercato hivernal. Alors qu'il aurait la possibilité de rejoindre Naples, Chelsea et le Sporting, CR7 aurait davantage de chances d'atterrir en Italie chez les Azzurri, où Luciano Spalletti aurait déjà donné son feu vert pour l'accueillir.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo s'est activé en coulisses pour quitter Manchester United. Alors que les Red Devils ne jouent pas la Ligue des Champions cette saison, CR7 a tenté de fuir pour continuer à briller dans cette compétition. Toutefois, il n'a pas trouvé preneur.

Cristiano Ronaldo: conversas nos bastidores indicam que o Napoli faz hoje mais sentido do que o Chelsea - há ainda a aceitação de Spalletti. Do lado do Sporting, por sua vez, o discurso é "esperar para ver o que ocorre em janeiro" e sem fechar qualquer porta de forma pública