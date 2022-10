Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Benzema, Hazard... Le Real Madrid va frapper fort cet hiver

Publié le 28 octobre 2022 à 17h30

Dans quelques semaines, les joueurs quitteront leur club pour rejoindre leur sélection en vue de la Coupe du monde au Qatar, mais en coulisse, cela va bouger au sein de certaines écuries. C’est notamment le cas au Real Madrid, qui doit gérer plusieurs dossiers brûlants.

Surpris par Leipzig (3-2) cette semaine, le Real Madrid doit se relancer contre le Celtic le 2 novembre prochain pour espérer conserver la tête du groupe F en Ligue des champions, et ainsi achever cette première partie de saison sur une bonne note. Il en est de même en Liga, alors que le FC Barcelone reste au coude à coude avec 3 points de retard. Le club merengue affiche donc de grosses ambitions avant le début de la Coupe du monde, période au cours de laquelle la direction ne restera pas les bras croisés.

Le Real Madrid doit trancher pour l’avenir de nombreux joueurs

Comme l’explique OK Diario , le Real Madrid prévoit de se montrer actif dès décembre en gérant certains dossiers chauds. Plusieurs joueurs seront supervisés durant le Mondial au Qatar, tandis que le club se penchera dans le même temps sur les prolongations de certains membres de l’effectif de Carlo Ancelotti. Les Merengue devront notamment trancher sur le cas Marco Asensio, libre en fin de saison et donc autorisé à s’engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier. Pour l’heure, le Real Madrid n’a pas encore tranché pour l’avenir de son joueur, réclamant une augmentation de son salaire. Dani Ceballos est dans une situation similaire, et pour le moment la balance penche plus en faveur de son départ que de sa continuité d’après OK Diario .

Benzema automatiquement prolongé, quel avenir pour Kroos et Modric ?

L’avenir de certains cadres du Real Madrid est également incertain. Cela concerne notamment Toni Kroos, qui fait durer le suspense alors que l’international allemand approche de la fin de son contrat. A 32 ans, l’Allemand est prêt à rester à condition d’avoir encore le niveau nécessaire pour occuper une place importante chez les Merengue . Sa situation pourrait donc prendre du temps à se décanter. De son côté, Luka Modric sera lui aussi libre l’été prochain, et le Real Madrid espère le convaincre de prolonger pour une année. En revanche, aucun doute n’est permis pour l’avenir de Karim Benzema. Officiellement sous contrat jusqu’en 2023, l’international français devrait prolonger automatiquement pour une saison supplémentaire après son sacre au Ballon d’Or.

Hazard vers la sortie, et il n’est pas le seul