Mercato : Avant Endrick, le Real Madrid a chipé de grosses pépites au PSG

Publié le 28 octobre 2022 à 13h00

La rédaction

Pisté par le PSG, Endrick fait tourner les têtes des plus grands clubs d’Europe, notamment au Real Madrid. Actuellement en concurrence pour s’attacher les services du crack brésilien, les deux clubs se sont déjà affrontés sur d’autres pépites. Et à plusieurs reprises, les Merengue ont plombé les plans du club de la capitale, où on peut nourrir certains regrets d'avoir loupé certains de ces cracks.

L’histoire se répète entre le PSG et le Real Madrid. Tous les deux en concurrence dans le dossier Endrick, les deux clubs étaient déjà confrontés sur le mercato pour d'autres cracks, qui avaient tous signé pour le club madrilène. Retour sur les dernières pépites chipées par les Merengue au Paris Saint-Germain.

Martin Odegaard, la pépite norvégienne

A seulement 15 ans, Martin Odegaard, alors à Stromsgodset, était déjà suivi par les plus grands clubs d’Europe. Alors que le PSG avait montré un réel intérêt pour le jeune milieu de terrain, le Norvégien était également suivi par d'autres cadors comme le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid. Odegaard signera par la suite avec ce dernier en janvier 2015.

Rodrygo aurait pu rejoindre le PSG à deux reprises

En 2019, Rodrygo rejoint le Real Madrid contre 45M€. Mais l’attaquant brésilien aurait pu rejoindre le PSG bien plus tôt dans sa carrière. Alors qu’il n’avait que 12 ans, le joueur avait été proposé au Paris Saint-Germain, sans que cela ne se concrétise. L’année suivante, les discussions continuaient avec le club de la capitale, mais la transaction était beaucoup trop compliquée à cause des complications liées aux transferts des joueurs mineurs. Le voilà désormais qu'il réussit au Real Madrid...

Camavinga, l’énorme échec du PSG

Pisté par le PSG lors de l’été 2021, Edouardo Camavinga avait décidé de rejoindre le Real Madrid contre un chèque de 31 M€ (hors bonus). Un coup dur pour le club de la capitale qui avait finalement décidé de miser sur Georginio Wijnaldum. Compte tenu de la saison totalement ratée du Néerlandais, le Paris Saint-Germain doit encore s’en mordre les doigts.

Tchouaméni, le transfert impossible pour le PSG

Auteur d’une saison 2021-2022 flamboyante avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni suscitait les intérêts de nombreux clubs, dont le PSG ou encore Liverpool. Mais le milieu de terrain avait déjà un choix dans sa tête : le Real Madrid. Le joueur l’avait même confié sur Téléfoot : « Dès que j’ai entendu que le Real était dans la course, je n’ai pas réfléchi. »

