Mercato - PSG : Un transfert XXL bouclé par le Qatar grâce à Haaland ?

Courtisé par le PSG, Endrick apparaît également comme une priorité pour le Real Madrid. Florentino Pérez veut trouver un accord avec Palmeiras afin de s’assurer de sa venue à l’été 2024, lorsque l’attaquant brésilien sera majeur. Cependant, l’intérêt merengue pour Erling Haaland pourrait compliquer les affaires du Real Madrid avec le crack auriverde.

A 16 ans, Endrick apparaît déjà comme l’un des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts. Après Neymar ou encore Vinicius Jr, l’attaquant de Palmeiras affole à son tour le football brésilien, et cela n’a pas échappé à plusieurs mastodontes européens. Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City souhaitent parvenir à un accord avec Palmeiras pour Endrick, alors que ce dernier pourra rejoindre le Vieux Continent à sa majorité, en 2024.

Le clan Endrick refuse d'être en concurrence avec Erling Haaland

Cependant, le clan Endrick a déjà ses exigences pour son avenir, et celles-ci ne sont pas seulement financières. Selon Marca , la famille du joueur et la société gérant ses intérêts ont d’ores et déjà exclu de rejoindre le club dans lequel évoluera Erling Haaland à l’été 2024. La raison est simple, les deux joueurs évoluent en pointe et le clan Endrick refuse d’être en concurrence avec le Norvégien, qui fêtera ses 24 ans en juillet 2024.

Le Real Madrid rêve d'Haaland, le PSG peut en profiter