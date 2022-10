Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La révélation de la presse espagnole sur Vinicius Jr

Publié le 28 octobre 2022 à 09h15 - mis à jour le 28 octobre 2022 à 09h33

Hugo Chirossel

Recruté en 2018 en provenance de Flamengo, Vinicius Junior s’est imposé aujourd’hui comme un élément essentiel du système de Carlo Ancelotti. Alors que son contrat arrive à son terme en juin 2024, l’international brésilien aurait d’ores et déjà signé un nouveau bail jusqu’en 2027. Les Merengue doivent maintenant décider du moment de l’annonce.

Auteur de 8 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Vinicius Junior continue sur sa lancée. Il a encore été buteur mardi soir face au RB Leipzig (3-2), même si le Real Madrid a essuyé sa première défaite depuis la reprise début août.

Vinicius déjà d'accord avec le Real Madrid

Avec un contrat allant jusqu’en juin 2024, l’avenir de l’international brésilien chez la Casa Blanca aurait pu commencer à interroger l’été prochain. Mais comme il l’a rappelé récemment, son souhait est de rester au Real Madrid encore plusieurs saisons.

Prolongation jusqu'en 2027