Mercato - PSG : Campos est prévenu pour le successeur de Neymar, il faudra lâcher plus de 100M€

Publié le 26 octobre 2022 à 23h15

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en recherche d’un joueur offensif pour épauler le trio Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, le PSG suit de près les performances de Mykhaylo Mudryk. Le milieu offensif du Shakhtar Donetsk est également sur les tablettes d’Arsenal et Manchester City. Pour se l’offrir, le club de la capitale devra lâcher plus de 100M€.

Même si Neymar réalise un début de saison éblouissant, le PSG est déjà focalisé sur la suite. Le club de la capitale s’intéresserait notamment à Mykhaylo Mudryk, milieu offensif du Shakthar Donetsk. Brillant avec le club ukrainien, Mudryk a encore été décisif mardi en Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow.

Mudryk affole l’Europe

Mais le PSG ne sera pas seul sur le dossier. L’été dernier, plusieurs clubs ont tenté d’attirer Mykhaylo Mudryk mais le Shakhtar a insisté pour conserver son joyau. Un choix payant vu les performances en Ligue des Champions. Toutefois, l’été prochain, Mudryk a de grandes chances d’aller voir ailleurs.

🎙️Nicolini (vice DS #Shakhtar) a TVPLAY_CMIT: "Noi valutiamo #Mudryk più di Antony del Manchester United, pagato 100 milioni. Galleggia tra #Arsenal e Manchester City? Sono due squadre che si sono interessate al giocatore" — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 26, 2022

« Nous estimons Mudryk plus cher qu’Antony »