Mercato : De retour, Cristiano Ronaldo lâche un gros message

Écarté du groupe suite à son coup de sang contre Tottenham, Cristiano Ronaldo a réintégré l’effectif professionnel avant la Ligue Europa. Candidat pour une place dans le groupe, l’international portugais n’a pas caché sa joie sur les réseaux sociaux, affirmant dans le même temps sa grande détermination.

Cristiano Ronaldo vit un début de saison compliqué. Remplaçant depuis l’arrivée d’Erik ten Hag à Manchester United, l’international portugais vit mal cette situation, en témoigne son attitude lors du match contre Tottenham. Mécontent de ne pas être titulaire, Ronaldo a quitté Old Trafford avant la fin de la rencontre.

Sanctionné dans la foulée par Manchester United, Cristiano Ronaldo a manqué le match contre Chelsea (1-1). Mais finalement, les Red Devils l’ont vite réintégré au groupe, il devrait même faire partie des joueurs convoqués pour la Ligue Europa ce jeudi.

Back on track, with the same commitment and dedication as always! 💪🏽 pic.twitter.com/fB6HMHEmX9