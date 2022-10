Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le sale coup de Mendes avec cette star d'Ancelotti et Barcelone

Publié le 26 octobre 2022 à 21h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Marco Asensio aimerait prolonger pour éviter un départ libre et gratuit à l'été 2023. Conscient de la situation, l'agent Jorge Mendes aurait proposé les services de l'international espagnol au FC Barcelone, et ce, pour mettre la pression sur Florentino Pérez.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2015, Marco Asensio pourrait ne plus faire long feu au Santiago Bernabeu. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant espagnol de 26 ans quittera le club merengue librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et compte tenu de sa faible utilisation depuis le début de saison, un départ l'été prochain semble prendre forme, d'autant plus que Marco Asensio est barré par une énorme concurrence dans son secteur de jeu. Mais son agent prépare un coup afin d'inverser la tendance.

En effet, alors que Marco Asensio ne voudrait pas quitter le Real Madrid à l'été 2023, Jorge Mendes aurait monté un plan machiavélique pour que sa direction fasse le nécessaire pour le prolonger. D'après les informations d' El Chiringuito , divulguées par José Álvarez, l'agent portugais aurait proposé les services de Marco Asensio au FC Barcelone pour mettre la pression sur Florentino Pérez.

