Mercato - OM : Longoria prépare un gros transfert pour janvier

Publié le 28 octobre 2022 à 17h15

Axel Cornic

Avec l’aventure de Dimitri Payet qui semble toucher à sa fin, l’Olympique de Marseille pourrait investir sur un joueur plus jeune afin d’offrir un renfort de taille à Igor Tudor. C’est le cas avec Ruslan Malinovskyi, déjà annoncé tout proche de l’OM lors du dernier mercato estival.

Après Steve Mandanda, c’est une autre icône de l’OM qui pourait faire ses valises. A 35 ans, Dimitri Payet ne semble plus être indispensable et Igor Tudor penche clairement pour d’autres solutions, notamment avec Mattéo Guendouzi, Amine Harit et Cengiz Ünder.

Payet, un départ en janvier ?

D’après les informations de L’Équipe , Pablo Longoria aurait déjà tranché en ce qui concerne ce dossier sensible, puisqu’il travaillerait sur un départ de Dimitri Payet. Pour le moment aucune piste sérieuse n’est évoquée, mais le numéro 10 pourrait bel et bien quitter l’OM au cours du mercato hivernal.

L’Atalanta cherche preneur pour Malinovskyi