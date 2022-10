Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà un grand rendez-vous pour l'été 2023

Publié le 28 octobre 2022 à 04h00

Thibault Morlain

Depuis quelques jours maintenant, le feuilleton Gerson fait énormément parler à l’OM. Tout s’est alors enflammé suite à la bombe lâchée par le père et agent du Brésilien. Marcao a ainsi poussé un coup de gueule allant jusqu’à évoquer un départ de l’OM en janvier. Mais voilà que Gerson aurait d’autres plans pour son avenir. Et pour Pablo Longoria, le rendez-vous serait d’ailleurs fixé.

Recruté à l’été 2021 par Jorge Sampaoli, Gerson fait aujourd’hui les frais du changement d’entraîneur à l’OM. En effet, depuis la nomination d’Igor Tudor joue moins et sa situation fait de plus en plus parler. D’ailleurs, dans le clan Gerson, on n’a pas hésité à sortir du silence. Dans des propos accordés à L’Equipe , c’est Marcao, père et agent du joueur de l’OM, qui a poussé un énorme coup de gueule contre la gestion de Tudor. Il ne s’est d’ailleurs pas arrêté là puisqu’il a également évoqué la possibilité d’un transfert en janvier pour Gerson.

OM : Après la décision de Tudor avec Guendouzi, le vestiaire a été choqué https://t.co/pN3LKhYTzq pic.twitter.com/krBPw79kw0 — le10sport (@le10sport) October 27, 2022

Pas de départ en janvier

Devant l’ampleur de ses propos, Marcao a souhaité mettre les choses au point. Ainsi, pour SportMed TV , il a tenu à apporter sa version des faits, expliquant que cette discussion n’aurait jamais dû sortir puisque c’était du off. Se sentant trahi et piégé, le père de Gerson a précisé que le joueur de l’OM n’imaginait pas partir lors du mercato hivernal. Du moins pas de son plein gré.

Une décision à l’été

Pour Gerson, il n’y aurait aucune envie de quitter l’OM en janvier. Comme précisé par Marcao, l’idée serait de terminer la saison sous le maillot phocéen. Et ce n’est que l’été prochain qu’un point devrait être fait. En effet, le clan Gerson aurait prévu de rencontrer Pablo Longoria et la direction de l’OM à la fin de cet exercice pour évoquer la situation. C’est alors à ce moment qu’une décision pourrait être prise pour l’avenir du Brésilien. Mais encore faut-il qu’il soit là à ce moment puisque Longoria pourrait également très bien décider de le vendre cet hiver. Le rendez-vous est donc pris…