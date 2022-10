Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après le transfert de Mandanda, il vit un rêve

Publié le 29 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Relégué sur le banc en fin de saison dernière avec le retour en forme de Steve Mandanda, Pau Lopez a repris sa place de titulaire depuis le départ d'Il Fenomeno. Le portier espagnol se montre décisif à chaque match et impressionne. Il remplit à merveille la lourde tâche de faire oublier Mandanda.

Pau Lopez est l'un des nombreux bons coups de Pablo Longoria. Depuis son arrivée à l'OM à l'été 2021, il a ravi le poste de Steve Mandanda, joueur le plus capé sous le maillot olympien, et enchaine les bonnes prestations. Depuis le départ de Mandanda au Stade Rennais, il est incontestablement le numéro 1 au poste de gardien à l'OM et fait l'unanimité.

OM : Ça se tend en interne ! https://t.co/Tetx3yzOmf pic.twitter.com/JyZ7FiuwgZ — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Lopez est impressionnant

Handicapé par une blessure musculaire en préparation, Pau Lopez avait manqué les deux premières rencontres de championnat. Depuis, il n'a été remplaçant qu'à une seule reprise, face à Ajaccio où l'OM a chuté pour la première fois de sa saison. Ce n'est pas un hasard car il a sauvé l'OM à de multiples reprises. En 9 rencontres de Ligue 1 il a réalisé 4 clean-sheets. Face au PSG, il a repoussé l'échéance à huit reprises, son plus haut total avec l'OM. En Ligue des Champions, il a maintenu l'OM dans le match dans la double confrontation face au Sporting. Grâce à ses parades, le club phocéen peut encore espérer une qualification contre Tottenham. Dans le vestiaire, son rendement est salué.

Le vestiaire valide Lopez