Mercato - PSG : Une recrue de Campos va mettre la pression en 2023

Publié le 29 octobre 2022 à 02h45

Arthur Montagne

Recruté dans les dernières heures du Mercato estival, Carlos Soler est pour le moment un joueur de complément au PSG. Mais après la Coupe du monde, il ne se contentera plus de ce statut et n’a aucune intention d’être prêté pour gagner du temps de jeu.

Incapable de renforcer son secteur offensif durant le mercato estival, le PSG a finalement recruté Carlos Soler dans les dernières heures du mercato. L'international espagnol a débarqué en provenance de Valence pour environ 18M€ et se contente pour le moment d'un statut de remplaçant.

«Je savais que cela allait être compliqué en venant ici»

Mardi soir, après la large victoire contre le Maccabi Haïfa (7-2), Carlos Soler évoquait effectivement sa situation : « Je suis très content parce que je travaille beaucoup. J’entre systématiquement en jeu. Je savais que cela allait être compliqué en venant ici. Je profite de toutes les minutes qui me sont données. Je suis ici pour être heureux. C’était le dernier but du match, je l’ai fêté. Je suis-là et je suis très heureux d’avoir marqué ce but ».

