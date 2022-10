Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert d’une star à Paris prend forme pour janvier

Publié le 28 octobre 2022 à 14h00

En difficulté à l’Atlético de Madrid, João Félix pourrait plier bagage dès le mois de janvier, une situation dont souhaiterait profiter le PSG selon la presse espagnole. L’Atlético de Madrid serait de son côté en pleine réflexion concernant l’avenir de l’attaquant, et la situation ne devrait pas s’arranger après la dernière frasque du joueur.

Si la MNM (Messi-Neymar-Mbappé) se montre en forme en ce début de saison, avec 40 buts au total sur les 50 inscrits par le PSG, cela n’empêche pas la direction parisienne de se pencher sur le mercato hivernal, avec l’ambition de se renforcer en attaque en cas d’opportunité. Une opportunité qui pourrait se nommer João Félix. Considéré comme un crack lors de ses débuts à Benfica, le Portugais est aujourd’hui en grande difficulté à l’Atlético de Madrid. Une situation qui ne devrait pas s’arranger après l’élimination du club dès la phase de poules de la Ligue des champions.

Après l’élimination de l’Atlético, João Félix s’est fait remarquer en soirée

Entré en jeu à la 87e, João Félix n’a disputé que quelques minutes de la rencontre face au Bayer Leverkusen (2-2), mais c’est son après-match qui fait parler en Espagne. L’attaquant de 22 ans a été surpris en train de faire la fête avec des amis et sa compagne dans la nuit de mercredi à jeudi, une soirée qui passe mal dans le contexte. « La musique n'a pas manqué, les shots de tequila, l'alcool... ni même une partie de bowling, puisque le restaurant dispose d'un petit bowling dans sa zone réservée », souligne le média OK Diario , précisant que João Félix et ses proches ont fait la fête « à l'intérieur même du restaurant jusqu'à 4 heures du matin », avec un joueur « totalement insouciant, fumant et s'amusant. » Des images publiées sur les réseaux sociaux par des amis de João Félix qui pourraient précipiter sa sortie.

João Félix veut partir en janvier