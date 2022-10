Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Ça s'agite pour le retour de Zinedine Zidane

Publié le 28 octobre 2022 à 16h45

Axel Cornic

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane est à un tournant de sa carrière d’entraîneur. S’il attend avec impatience que le poste de sélectionneur de l’équipe de France se libérer, le technicien français reste une cible claire pour le Paris Saint-Germain... mais également pour la Juventus, dont il a porté les couleurs en tant que joueur.

Quel sera le prochain poste de Zinedine Zidane ? La question passionne les fans de football, tant l’ancien numéro 10 des Bleus a montré un certain talent lors de sa première expérience au Real Madrid. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, il a notamment refusé le PSG en juin dernier pour attendre l’équipe de France.

Mercato - PSG : Tout s’accélère dans le feuilleton Skriniar https://t.co/0M28FcwOGS pic.twitter.com/cnp2Mgx5pN — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Le Graët donne la priorité à Deschamps

Le contrat de Didier Deschamps se termine en décembre prochain et après dix années il pourrait très bien laisser sa place. Pourtant, Noël Le Graët a lancé un avertissement à Zidane tout récemment. « S’il remplit sa mission (l’objectif est une qualification en demi-finale) et souhaite poursuivre après le Mondial, il sera prioritaire » a expliqué le président de la FFF, lors d’un entretien accordé au Parisien . « Je ne me verrai pas lui dire alors : Votre temps est révolu. Il aura la main ».

La Juventus n’a jamais oublié Zidane