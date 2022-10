Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un gros coup sur le mercato grâce à la Coupe du Monde ?

Publié le 28 octobre 2022 à 19h30

La rédaction

Arrivé libre cet été au PSV Eindhoven en provenance du PSG, Xavi Simons est en train d’exploser avec son nouveau club. Avec déjà 10 buts en 19 matchs cette saison, le milieu de terrain fait notamment partie de la pré-liste pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec les Pays-Bas. Xavi Simons pourrait donc être de la partie avec les Oranjes et cela pourrait alors être une bonne nouvelle pour le club de la capitale.

Dans quelques semaines maintenant débutera la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Alors que Louis Van Gaal annoncera sa liste officielle le 11 novembre, le sélectionneur néerlandais a déjà établi il y a quelques jours les joueurs pré-sélectionnés. Xavi Simons en fait partie. L'ex du PSG, aujourd'hui au PSV Eindhoven, s’est d’ailleurs exprimé sur ses envies de jouer la compétition, dans des propos rapportés par AS .

Coupe du Monde 2022 : Neymar risque gros au Qatar https://t.co/5o47CwQ8Ob pic.twitter.com/r0GOnIaKO8 — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

« Je m'entraîne dur et je donne tout »

Brillant avec le PSV Eindhoven, les prestations de Xavi Simons ne sont pas passées inaperçues aux yeux de Louis Van Gaal, le sélectionneur des Pays-Bas, au point de l’inclure dans sa pré-liste. Ce jeudi, le jeune milieu de terrain est revenu sur sa pré-sélection. « Je le prends bien, je m'entraîne dur et je donne tout. Le football est ma vie. »

« Qui ne veut pas jouer une Coupe du monde »

Jamais sélectionné chez les A, Xavi Simons avoue qu’il rêve de pouvoir jouer la Coupe du Monde avec les Pays-Bas. « Je suis petit, mais ce n'est pas grave. Qui sait. C'est un rêve, qui ne veut pas jouer une Coupe du monde. » Alors avec ou sans Xavi Simons au Qatar ? Réponse le 11 novembre.

Une aubaine pour le PSG ?

Avec sa saison au PSV Eindhoven, Xavi Simons voit forcément sa valeur grimper en flèche. Et si le Néerlandais est au Qatar, cela ne devrait alors pas s'arrêter. Pour le PSG, cela pourrait alors être un très bon coup sur le mercato. En effet, il existe une option dans le contrat de Xavi Simons lui permettant de revenir au sein du club de la capitale l'été prochain, moyennant 12M€. Cela pourrait alors être une énorme affaire d'un point de vue financier pour le PSG, qui pourrait récupérer un joueur dont la valeur est largement supérieure à 12M€. Au point ensuite d'envisager un possible transfert pour beaucoup plus ?