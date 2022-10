Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une priorité XXL de Campos fixée à 93M€ ?

Publié le 30 octobre 2022 à 17h45

Arnaud De Kanel

Durant le dernier mercato, le10sport révélait en exclusivité l'intérêt du PSG pour Bernardo Silva. Mais Luis Campos n'était pas le seul à rêver du Portugais puisque le FC Barcelone souhaitait également l'enrôler. Or, le joueur a été retenu par Manchester City qui a refroidi la concurrence en demandant un montant colossal.

Luis Campos connait bien Bernardo Silva qu'il avait fait venir à l'AS Monaco. Depuis, le virevoltant portugais cartonne à Manchester City mais n'est pas toujours titulaire en raison de la rotation mise en place par Pep Guardiola. L'été dernier, il n'était pas contre un départ mais le géant anglais s'y était opposé.

Mercato - PSG : Kimpembe vend la mèche pour son avenir https://t.co/46MKfswr5p pic.twitter.com/Ul6RsOAYLP — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Le PSG rêvait de Silva

Le10sport.com vous révélait un intérêt de Luis Campos qui faisait de lui sa recrue rêvée. Dernièrement, ESPN annonçait que le PSG n'avait pas perdu espoir de recruter Bernardo Silva, à l'instar du FC Barcelone. Mais le club catalan a été refroidi par les demandes de Manchester City.

City réclame 93M€