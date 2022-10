Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ déjà à prévoir pour Tudor ?

Publié le 29 octobre 2022 à 19h00

Axel Cornic

Après le départ catastrophe de Jorge Sampoli cet été, Igor Tudor n’est pas arrivé en terrain conquis à l’Olympique de Marseille. Il a en effet dû affronter des grosses tensions en interne avec plusieurs joueurs, sans parler de la contestation des supporters en début de saison. Les choses semblaient aller mieux, mais les récents résultats de l’OM ont relancé les débats autour de son avenir...

Tout allait si bien pour l’OM. Défaitistes avant le début de la Ligue des Champions, les Phocéens se sont pris à rêver d’un huitième de finale après deux victoires convaincantes face au Sporting (4-1 et 0-2). Tout a pourtant basculé avec la récente défaite contre l’Eintracht Francfort (2-1), qui a d’ailleurs suivi quelques grosses déconvenues en Ligue 1, notamment le revers cuisant face au promu l’AC Ajaccio (1-2).

Des choix contestés face à la défaite ?

Justement, ces résultats ne sont pas anodins pour Igor Tudor. Ses choix contestés avaient peu à peu été acceptés à l’intérieur comme à l’extérieur du vestiaire, puisque l’Olympique de Marseille enchainait les victoires et tutoyait le PSG au sommet de la Ligue 1. Face à la défaite, les choix du coach croate sont remis en question et des tensions commencent à faire surface, notamment avec Gerson.

Dans le vestiaire, il ne s’est pas fait que des amis

L’entourage du Brésilien a récemment poussé un coup de gueule, menaçant même de claquer la porte en janvier. Un épisode qui n’est pas isolé, puisque Dimitri Payet est également une victime des choix de Tudor. Chouchou du Vélodrome, le désormais ancien capitaine est devenu un joker de luxe et doit se contenter de quelques apparitions depuis le début de la saison, souvent en fin de match.

Tudor n’est jamais resté longtemps sur un banc

Tant d’épisodes qui, avec l'instabilité qui a toujours régné autour d’Igor Tudor, peuvent faire craindre le pire. Car le technicien 44 ans, n’est pas connu pour être un entraineur prêt à s’inscrire dans la durée. Ses derniers mandats n’ont duré que quelques mois, puisqu’il n’a fait qu’une saison à l’Hellas Verona, seulement 18 matchs à l’Hadjuk Split et 21 à l’Udinese. Entre temps on peut noter un rôle d’adjoint d’Andrea Pirlo à la Juventus... qu’il a tenu moins d’un an.

Longoria pourrait changer à nouveau, mais...

Il ne serait donc pas étonnant de voir Igor Tudor claquer la porte de l'OM, à moins que Pablo Longoria ne passe à l’action avant. Mais en misant sur quel entraineur ? Car ses pistes favorites semblent toutes être tombées à l’eau ces derniers mois ! C’est notamment le cas de Roberto De Zerbi, qui cherchait une solution pour quitter le Shakhtar Donetsk et qui a finalement signé en faveur de Brighton tout récemment, pour y remplacer Graham Potter.