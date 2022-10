Foot - OM

OM : C'était tendu en interne pour Igor Tudor

Publié le 26 octobre 2022 à 03h45

Thibault Morlain

Cet été, un grand changement a frappé l'OM. En effet, Pablo Longoria a dû gérer le départ de Jorge Sampaoli. L'Argentin a fait ses valises et pour le remplacer, le président olympien est allé chercher Igor Tudor. Toutefois, l'arrivée du Croate a été houleuse et en interne, il y a visiblement eu certaines étincelles.

Alors que Jorge Sampaoli avait encore un an de contrat à l'OM, Pablo Longoria souhaitait construire l'avenir avec lui. L'Argentin en a finalement décidé autrement en claquant la porte lors du dernier mercato estival. Un coup de tonnerre qui a obligé l'OM à se trouver un nouvel entraîneur. Et au final, c'est Igor Tudor qui a posé ses valises sur la Canebière.

Une arrivée houleuse

Igor Tudor est ainsi arrivé à l'OM et il n'a pas tardé avant d'imposer ses méthodes. Celles-ci ont toutefois eu du mal à passer auprès du vestiaire olympien et cela a donné lieu à de nombreux clashs entre Tudor et des joueurs, à l'instar de Gerson ou encore Matteo Guendouzi.

Les critiques en interne