OM : Voilà pourquoi ça coince entre Gerson et Tudor

Publié le 25 octobre 2022 à 11h30

Thibault Morlain

En seulement quelques mois, la situation a radicalement changé pour Gerson. En effet, la saison dernière, sous les ordres de Jorge Sampaoli, le Brésilien était l'un des hommes forts de l'OM. Cela n'est aujourd'hui plus le cas avec Igor Tudor. En effet, le Croate ne compte pas vraiment sur Gerson depuis le début de la saison. Pourquoi ? Quelques éléments de réponse ont été donnés.

Rien ne va plus entre Igor Tudor et Gerson. Au fil des mois, le malaise s'est intensifié concernant la situation du Brésilien à l'OM. Et voilà que son clan n'en peut plus. Pour L'Equipe , Marcao, père et agent de Gerson, s'est ainsi lâché. « Je vais essayer d'être pondéré mais je ne peux cacher que nous sommes en colère. C'est une situation très problématique. Comment un joueur qui est en pleine possession de ses moyens peut-il être laissé de côté du jour au lendemain, sans aucune chance de montrer son football ? C'est incompréhensible. On est vraiment tristes car cet entraîneur nous empêche de rêver à une place dans le groupe pour la Coupe du monde avec le Brésil », a assuré Marcao, brandissant même la menace d'un départ en janvier de l'OM.

Guendouzi et Harit préférés à Gerson

Pourquoi Gerson se retrouve-t-il dans une telle situation à l'OM ? Comment Igor Tudor en est arrivé à faire de tels choix avec le Brésilien ? Le quotidien sportif donne certaines réponses concernant la gestion du milieu de terrain phocéen. Ainsi, il est expliqué que Tudor n'aurait rien de personne avec Gerson. S'il laisse son joueur davantage sur le banc de touche, c'est parce que l'entraîneur de l'OM préfère jouer avec Matteo Guendouzi et Amine Harit derrière l'attaquant de pointe. Le Français et le Marocain étant très appréciés par Tudor, Gerson en fait donc les frais.

Une relation déjà tendue entre Tudor et Gerson

Il faut dire que Gerson n'a clairement pas les mêmes qualités que Matteo Guendouzi et Amine Harit. D'ailleurs, le Brésilien n'est pas forcément à l'aise à évoluer en attaque, comme c'est souvent le cas à l'OM. Préférant être plus bas sur le terrain, Gerson doit donc faire avec les choix d'Igor Tudor, avec qui le ton était déjà monté durant l'intersaison. En effet, en juillet dernier, le Brésilien et le Croate s'étaient accrochés à l'entraînement, Tudor reprochant à son joueur d'être nonchalant. Gerson avait alors quitté la séance avant d'être finalement rattrapé par le staff de l'OM.