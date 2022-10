Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Gerson, Payet... Les incroyables plans de Longoria sur le mercato

Publié le 25 octobre 2022 à 09h00

Thibault Morlain

Après un marché des transferts animé à l'OM cet été, le mercato hivernal pourrait être tout autant mouvementé sur la Canebière. Alors que Pablo Longoria pourrait profiter du mois de janvier pour apporter quelques renforts à l'effectif d'Igor Tudor, certains départs seraient aussi à prévoir. Et à l'OM, Longoria aurait déjà identifié ses futures victimes.

Mis sous pression par Frank McCourt, Pablo Longoria doit faire rentrer des liquidités. Si le président de l'OM a réussi quelques opérations cet été, ce n'est pas encore suffisant. Par conséquent, des transferts seraient à prévoir à l'occasion du mercato hivernal. D'ailleurs, à en croire les informations de L'Equipe , Longoria aurait déjà tout prévu concernant les futurs départs à l'OM.

Gerson vers un transfert ?

Et l'une des premières victimes à l'OM pourrait se nommer Gerson. Pas forcément dans les plans d'Igor Tudor, le Brésilien pourrait s'en aller et ce n'est autre que son père et agent, Marcao, qui l'a annoncé au quotidien sportif : « On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés ».



De son côté, Pablo Longoria a fait savoir qu'il n'avait reçu aucun message du clan Gerson concernant un futur transfert en janvier. Pour autant, comme expliqué par L'Equipe , malgré cette mise au point du président de l'OM, les plans de l'Espagnol seraient clairs : il serait bel et bien question d'un transfert de Gerson en janvier.

Payet et Gueye aussi ?

Et Gerson pourrait bien ne pas être le seul gros départ à l'OM lors du mercato hivernal. En effet, Pablo Longoria préparerait d'autres départs au sein de l'effectif d'Igor Tudor. Il serait notamment question d'un transfert de Dimitri Payet, lui aussi pas dans les plans du Croate, ainsi que de Pape Gueye.