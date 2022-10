Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme regret à 100M€ pour João Félix

Publié le 29 octobre 2022 à 18h45

Pierrick Levallet

Cantonné à un rôle de remplaçant à l’Atlético de Madrid, João Félix voudrait plier bagages. L’attaquant de 22 ans se trouverait dans le viseur du PSG, qui se cherche un nouveau numéro 9. Toutefois, le Portugais aurait pu rejoindre un autre club dès le dernier mercato estival puisque Jorge Mendes avait proposé une opération à 100M€ pour João Félix.

Arrivé à l’Atlético de Madrid en 2019 après une saison brillante à Benfica, João Félix était pressenti pour être le digne héritier d’Antoine Griezmann. Mais quelques années plus tard, le joueur de 22 ans ne s’est toujours pas imposé. Le Portugais est cantonné à un rôle de remplaçant sous Diego Simeone et il n’en pourrait plus de cette situation. João Félix voudrait plier bagages et le PSG serait intéressé. Toutefois, l’ancien de Benfica aurait pu rejoindre un autre club cet été.

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Simeone sur le transfert de João Félix https://t.co/frKvyDWXd6 pic.twitter.com/Fq8wHDVCxX — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Jorge Mendes préparait une opération à 100M€ pour João Félix

Selon les informations de Marca , Jorge Mendes avait proposé un transfert à 100M€ à l’Atlético de Madrid pour João Félix. Le Bayern Munich souhaitait mettre la main sur le Portugais en plus de Sadio Mané afin de remplacer Robert Lewandowski et garantir son avenir en attaque.

L’Atlético de Madrid l’a recalé