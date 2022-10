Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria au coeur d'une bataille royale sur le mercato

Publié le 30 octobre 2022 à 07h45

Axel Cornic

Annoncé comme le grand successeur de Dimitri Payet, Ruslan Malinovskyi semble beaucoup plaire à Pablo Longoria, qui a déjà tenté de le recruter lors du mercato estival. L’Olympique de Marseille souhaiterait revenir à la charge en janvier, mais la tâche s’annonce compliquée puisque d’autres gros clubs européens seraient sur le coup.

Avec le départ de Jorge Sampaoli et l’arrivée d’Igor Tudor à l’intersaison, Pablo Longoria a totalement révolutionné l’effectif. Plus de la moitié du onze titulaires a changé et le président de l’OM ne devrait pas s’arrêter là, puisqu’il aurait déjà une nouvelle recrue dans le viseur.

Malinovskyi, l’homme qu’il faut à l’OM ?

Il s’agirait vraisemblablement de Ruslan Malinovskyi, maitre à jouer de l’Atalanta qui a perdu sa place à cause de désaccords profonds avec Gian Piero Gasperini. Du côté de l’OM on a tenté de le recruter cet été et plusieurs médias en Italie parlent d’un retour de flamme en vue du mercato hivernal.

Une énorme concurrence en Premier League