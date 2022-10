Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Luis Campos avec João Félix

Publié le 28 octobre 2022 à 23h30

Peu utilisé, à son goût, par Diego Simeone, João Félix aurait demandé à son agent de lui trouver une porte de sortie. Filmé en soirée après l'élimination en Ligue des champions de son équipe et critiqué en Espagne, l'international portugais serait surveillé par le PSG, mais aussi d'autres grandes équipes européennes.

C'est tendu entre João Félix et l'Atlético. Depuis le début de la saison, le joueur se plaint de son temps de jeu dans la capitale espagnole et menace de quitter la Liga dans les prochains mois. Selon certaines sources, il aurait demandé à son agent d'explorer le marché, à la recherche d'un point de chute. Et la relation entre les deux parties ne va pas s'arranger. Alors que l'Atlético a été éliminé de la Ligue des champions suite à son match nul face au Bayer Leverkusen (2-2), João Félix a été filmé en soirée après le match.

Simeone revient sur la polémique João Félix

Ces images ont crée la polémique en Espagne, mais Diego Simeone a tenu à éteindre l'incendie en conférence de presse. « Rien à dire sur sa vie privée, si j'ai quelque chose à dire je le lui dirais. Je ne parle de personne, ce sont des choses internes. Nous devons continuer à travailler, nous avons un groupe de cinq très bons joueurs offensifs et tous les cinq ont la possibilité de jouer » a déclaré l'entraîneur de l'Atlético dans des propos rapportés par As.

Le PSG suivrait sa situation

Une chose est sûre, le malaise est bien présent. Loin de faire l'unanimité, João Félix pourrait plier bagages en 2023. Selon As , le PSG surveillerait sa situation et pourrait déclencher les hostilités dès le prochain mercato hivernal. Manchester United et le Bayern Munich auraient aussi des vues sur João Félix, lié à l'Atlético jusqu'en 2026.

Le Benfica écarte la piste João Félix