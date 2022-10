Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos reçoit un message clair pour le transfert de João Félix

Publié le 23 octobre 2022 à 07h00

Amadou Diawara

En grande difficulté du côté de l'Atlético de Madrid, João Félix aurait alerté le PSG, qui verrait d'un bon oeil l'idée de boucler son transfert. Présent en conférence de presse ce samedi, Diego Simeone a lâché toutes ses vérités sur la situation de son numéro 7.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'Atlético de Madrid, João Félix pourrait faire ses valises dès 2023. Depuis le début de la saison, l'attaquant portugais de 22 ans peine à emmagasiner les titularisations sous la houlette de Diego Simeone. Une situation qui l'agacerait. En effet, João Félix serait lassé et voudrait claquer la porte de l'Atlético dès la prochaine fenêtre de transferts en janvier. Conscient de la situation, le PSG serait en embuscade, prêt à boucler un transfert XXL avec João Félix. Mais quelle est la position de Diego Simeone, le coach des Colchoneros ?

Mercato - PSG : L'énorme révélation du clan Fabian Ruiz sur son intégration https://t.co/qFUSUuZNlw pic.twitter.com/nSmHUFABWZ — le10sport (@le10sport) October 22, 2022

«Il sera en récompensé de ce qu'il fait à l'entraînement»

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Diego Simeone s'est livré sur la situation de João Félix. « Le rôle de remplaçant de João Félix ? S'il est difficile de l'inclure dans le nouveau système ? Quand on parle de João, on se concentre sur ce qui lui arrive, mais quand on parle de Griezmann, Correa, Cunha... ce n'est pas traité de la même manière. Le sujet João fait beaucoup parler » , a jugé l'entraineur de l'Atlético, avant de parler tactique.

«Nous avons besoin de tout le monde»

« Il s'entraîne mieux, avec une bonne énergie et de bonnes sensations. A partir de ce qu'il fait à l'entraînement, quand ce sera son tour, il sera en récompensé de ce qu'il fait à l'entraînement. Le système ? Dans le 4-3-3, c'est lui qui connaît le plus la position d'ailier gauche avec Carrasco. C'est là qu'il aime jouer. Cela ne dépend pas du système et espérons que tout le monde soit bien, car nous avons besoin de tout le monde. C'est une situation gagnant-gagnant pour le collectif » , a précisé Diego Simeone dans des propos rapportés par AS .

«Nous partageons le même avis sur l'amélioration de João»