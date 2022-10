Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une excellente nouvelle tombe pour le transfert de João Félix

Alors que Kylian Mbappé est annoncé sur le départ depuis quelques jours maintenant, Luis Campos et le PSG se seraient mis en quête de son successeur. Le conseiller sportif parisien aurait notamment coché le nom de João Félix sur sa liste. Et dans ce dossier, il devrait avoir la voie assez libre puisqu’un énorme concurrent se serait retiré.

Vivant en plein malaise depuis plusieurs semaines maintenant, Kylian Mbappé en aurait assez. De ce fait, certaines rumeurs ont annoncé que l’attaquant de 23 ans avait réclamé son transfert. Si l’international tricolore a démenti l’information seulement quelques heures après la divulgation de celle-ci, le PSG se préparerait à toutes les éventualités. Dans cette optique, Luis Campos se serait mis en quête d’un potentiel successeur. Et il l’aurait peut-être trouvé en Espagne.

Comme rapporté par la presse espagnole, Jorge Mendes aurait proposé les services de João Félix au PSG. Le Portugais, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Atlético de Madrid, ne veut plus évoluer chez les Colchoneros et cherche un moyen de se relancer ailleurs. Cependant, des rumeurs annonçaient que le Bayern Munich convoitait également l’attaquant de 22 ans. Mais il n’en serait finalement rien.

NOT TRUE ❌ is that @FCBayern is interested in João Félix for Winter @Atleti