Transferts - PSG : Arrivé en fin de mercato, il fait craquer Christophe Galtier

Publié le 22 octobre 2022 à 11h00

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté à la fin du mercato estival, Fabian Ruiz monte en puissance au Paris Saint-Germain. Titularisé pour la cinquième fois consécutive contre l’AC Ajaccio (3-0) ce vendredi, l’ancien milieu du Napoli s’est de nouveau illustré, de quoi séduire Christophe Galtier, loin d’être surpris toutefois par le niveau de l’Espagnol.

Timide en début de saison, Fabian Ruiz s’impose au fil des semaines comme un élément solide de l’effectif du PSG. Arrivé dans la capitale le 30 août dernier, l’ancien milieu du Napoli a logiquement eu besoin d’un temps d’adaptation afin de retrouver du rythme, et celui-ci semble aujourd’hui avoir trouvé sa place. Ce vendredi contre Ajaccio (3-0), Fabian Ruiz enchaînait une cinquième titularisation consécutive en Ligue 1 et s’est de nouveau illustré dans l’entrejeu. Pas de quoi surprendre Christophe Galtier, sous le charme depuis longtemps.

« Je me souviens l’avoir vu avec Luis Campos lors d’un PSG-Naples. Il m’avait tapé dans l’oeil »

« Je ne suis pas surpris. Nous le connaissons depuis des saisons. Je me souviens l’avoir vu avec Luis Campos lors d’un PSG-Naples (une double confrontation en phase de groupes de Ligue des Champions en octobre et novembre 2018). Il m’avait tapé dans l’oeil. Il est arrivé à court sur un plan athlétique. Il a vécu une préparation tronquée. Il attendait son transfert, donc il lui a fallu du temps pour être à nouveau bien physiquement. Il a une très bonne maitrise technique et une excellente lecture du jeu. Il travaille pour ses coéquipiers, mais quand il a le ballon, il a la passe juste. Sur les matchs qu’il vient de faire, il me semble qu’il a le bon tempo sur la gestion des temps forts et des temps faibles », confie Christophe Galtier en conférence de presse, relayé par CulturePSG .

« Allons-nous continuer dans ce sens ? C’est possible »