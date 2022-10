Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prêt à prendre une décision fracassante après le Mondial ?

Publié le 22 octobre 2022 à 10h30

Axel Cornic

Seulement quelques mois après sa grosse prolongation jusqu’en 2025, les envies de départ de Kylian Mbappé semblent avoir refait surface. La star du Paris Saint-Germain ne serait pas vraiment d’accord avec la direction prise par sa direction et selon nos informations, le désaccord serait d’origine économique, avec notamment une prime qui n’a pas été versé au mois de septembre dernier.

Le feuilleton Mbappé a repris de plus belle ! Alors que tout semblait être rentré dans l’ordre, l’avenir de l’attaquant du PSG fait à nouveau débat et un départ a même été évoqué. En France comme à l’étranger on parle en effet d’un Kylian Mbappé très remonté envers sa direction et une relation plus que fraîche avec le président Nasser Al-Khelaïfi, à cause notamment de promesses non tenues.

La prime de la discorde

Le mercato estival et ses échecs comme ceux dans la recherche d’un véritable attaquant de pointe, semblent être une des raisons de la colère de Kylian Mbappé. Sur le10sport.com, nous vous avons toutefois dévoilé une autre facette de ce dossier, puisque c’est un différend financier qui est à la base de toutes ces tensions. Le PSG n’a en effet pas versé une prime à la signature promise lors de la prolongation et qui devait tomber à la fin du mois de septembre.

Entre le PSG et Mbappé, l'ambiance est glaciale

Ce problème n’est pas anodin, puisque selon nos informations c’est justement ce qui a provoqué la colère du clan Mbappé et mis à mal une relation qui semblait avoir été consolidée avec cette prolongation de mai dernier. D’ailleurs, nous pouvons vous confirmer la détérioration des relations entre l’attaquant vedette de 23 ans et le PSG, qui ne semble pas vouloir s’assainir pour le moment. Un dossier très délicat donc, surtout quand l’on sait la place centrale offerte à Mbappé dans ce nouveau projet voulu depuis la fin de saison dernière.

