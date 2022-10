Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo reçoit une réponse fracassante pour son transfert

Publié le 22 octobre 2022 à 10h10

Pierrick Levallet

Depuis la fin du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo vit un grand calvaire à Manchester United. Le Portugais n’entre pas dans les plans d’Erik ten Hag pour son onze titulaire. Ce mercredi, l’attaquant de 37 ans a même eu un coup de sang. Le technicien néerlandais l’a alors sanctionné. Mais ce dernier compte encore sur Cristiano Ronaldo.

Ce mercredi, Cristiano Ronaldo s’est enfoncé dans son malaise à Manchester United. Contre Tottenham, le Portugais a refusé d’entrer en jeu et a même quitté le stade avant le coup de sifflet final pour rentrer chez lui. Résultat, Erik ten Hag l’a sanctionné en le mettant à l’écart du groupe professionnel en marge de la rencontre face à Chelsea ce samedi. Une situation partie pour durer ? Pas vraiment d’après Erik ten Hag.

«Je compte sur lui pour le reste de la saison»

« Je compte sur Cristiano Ronaldo pour le reste de la saison. Il est mis à l’écart pour ce match, et après nous avançons. Je suis ouvert à ça et pour moi ce n'est qu'un avertissement. Cristiano reste un élément important du groupe et je compte sur lui pour le reste de la saison » a confié l’entraîneur de Manchester United dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

Un départ dès cet hiver pour Cristiano Ronaldo ?