Transferts - PSG : Après le coup de pression de Mbappé, Luis Campos prépare un mercato hivernal XXL

Publié le 21 octobre 2022 à 22h00

Insatisfait du mercato estival réalisé par le PSG, notamment après l’échec Skriniar, Luis Campos compte se rattraper en janvier. D’après les informations divulguées par le10sport.com, le Portugais va notamment relancer l’Inter pour le défenseur slovaque, et d’autres dossiers de taille pourraient être ouverts afin de répondre aux attentes de Christophe Galtier, mais également de Kylian Mbappé.

Malgré les six renforts bouclés lors du mercato estival, Luis Campos a publiquement reconnu ne pas être complètement satisfait du recrutement réalisé, laissant indiquer qu’il devrait y avoir du mouvement en janvier, une ambition renforcée par le coup de pression de Kylian Mbappé. Quelques mois après sa prolongation, l’international français estimerait en effet avoir été trahi par la direction du PSG n’ayant pas tenu ses promesses selon lui, concernant justement le recrutement. La star parisienne s’attendait notamment à voir un nouvel attaquant débarquer pour lui permettre d’évoluer sur le côté et un défenseur de classe mondiale pour renforcer un secteur manquant cruellement de solutions. Deux dossiers sur lesquels se penche dès maintenant Luis Campos.

Le PSG ne lâche pas Skriniar

« Je ne pense pas encore à ça , assurait Christophe Galtier à la mi-septembre, mais je pense que la direction technique avec Luis Campos et le président y travaillent et doivent déjà échanger pour anticiper beaucoup de choses. » L’entraîneur du PSG ne pensait pas si bien dire puisque son club s’active notamment sur la piste Milan Skriniar, priorité du dernier mercato estival. D’après les révélations du 10 Sport , Luis Campos n’a pas lâché le morceau et prévoit de revenir à la charge en janvier, lorsqu’il ne restera plus que six mois de contrat au défenseur slovaque, de quoi mettre l’Inter sous pression.

La porte est désormais ouverte pour le défenseur de l'Inter

D’après nos sources, l’Inter ouvre désormais la porte à une vente de son joueur en janvier, à condition que la formation italienne se trouve hors course en Ligue des Champions. A deux journées de la fin, les Nerazzurri sont actuellement deuxième du groupe C, à cinq points du Bayern, mais dépassant le FC Barcelone de trois unités. L’Inter recevra le Viktoria Plzen avant de se déplacer à Munich, des rencontres qu’observeront attentivement les décideurs parisiens.

La piste Antonio Silva reste d'actualité en défense

Mais Milan Skriniar n’est pas la seule cible défensive activée par l’écurie parisienne. Selon les informations divulguées cette semaine par le10sport.com, le PSG est tombé sous le charme d’Antonio Silva, sous contrat jusqu’en 2027 et qui a déjà fait l’objet d’une offensive l’été dernier lorsque Julian Draxler a pris la direction de Lisbonne. Malgré son échec, Luis Campos n’a pas baissé les bras, et ce n’est pas la prestation du défenseur de 18 ans face au PSG en Ligue des champions qui a fait changer d’avis le dirigeant portugais. Comme vous l’a révélé le 10 Sport , Luis Campos maintient le contact avec l’ensemble des parties du dossier, dont évidemment Jorge Mendes, agent d’Antonio Silva. Le crack portugais suscite les convoitises de plusieurs mastodontes du Vieux Continent, à l’instar du Real Madrid, Manchester City, Naples ou encore du FC Valence, ce qui pourrait amener Luis Campos à passer à l’action plus vite que prévu.

Pour l'attaque, l’opportunité João Félix se présente à Luis Campos

En attaque, le PSG pourrait aussi frapper un grand coup en profitant de la situation délicate de João Félix à l’Atlético de Madrid. Promis à un grand avenir après avoir explosé à Benfica, l’international portugais de 22 ans peine aujourd’hui à briller chez les Colchoneros après deux premières saisons mitigées et souhaite plier bagage dès janvier. João Félix est jusqu’ici resté muet au cours de ses 12 apparitions, incitant Diego Simeone à se passer des services de sa pépite, qui peine à cacher son agacement avec des gestes d’humeur. D’après AS , le PSG aurait déjà entamé les contacts avec l’entourage du joueur, lui aussi représenté par Jorge Mendes, l’influent agent proche du club de la capitale. Face à cette situation, l’Atlético semble désormais à l’écoute des offres après s’être obstiné à rejeter les propositions ces derniers mois en revoyant les prétendants à la clause libératoire de João Félix fixée à 350M€. Au point qu’un prêt cet hiver avec une option d’achat à lever obligatoirement en fin de saison ne soit pas à exclure d’après AS .

Une surprise dans l’entrejeu ?